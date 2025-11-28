快訊／黃仁勳已訪張忠謀！曝「他狀態非常好」 傳還將晤談廣達林百里

財經中心／師瑞德報導

輝達執行長黃仁勳昨日無預警來台抵台，親赴探望台積電創辦人張忠謀，並讚其「精神極佳」。他也正面回應Google TPU等AI競爭話題，強調輝達的全球通用性與整合性是無可取代的優勢。黃仁勳昨晚到國賓飯店吃晚餐，面對媒體受訪時自曝「我真的超級累」。（圖／翻攝畫面）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日無預警旋風訪台，行程緊湊。28日清晨他親自證實，已於昨日午後前往拜會台積電創辦人張忠謀，並欣慰地透露：「他的狀態非常好！」黃仁勳也表示，結束此行後，將於今日返美。

除了探訪科技界重量級人物，黃仁勳此行仍延續「在地生活風格」，走訪四平街商圈購買蜜餞、前往花娘小館用餐，以及晚間造訪通化夜市，採買水果、體驗庶民文化。據傳他也計劃拜會廣達董事長林百里，針對下一代AI伺服器佈局進行交流。

在科技領域方面，黃仁勳再次回應市場熱議的AI晶片競爭問題。隨著Google最新一代TPU（Tensor Processing Unit）橫空出世，傳出Meta有意採購，引發業界憂心是否將撼動輝達在AI晶片的霸主地位。對此，黃仁勳強調：「AI市場規模龐大，成長速度驚人，也充滿競爭壓力，但輝達早已習慣高速應變、持續前進。」

針對ASIC（客製化晶片）是否可能挑戰GPU地位，黃仁勳表示，ASIC確實適用於某些專精領域，但輝達的GPU平台擁有無可取代的通用性和整合性，強調：「我們是目前唯一能在全球所有雲端平台上運作、支援各類AI模型的系統。不論開發者需求為何，輝達皆能提供全面支援。」

此次黃仁勳來台，也同步帶動台股科技股氣勢。台積電（2330）盤中一度上漲10元至1,445元，反映出市場對黃仁勳與張忠謀互動及AI發展前景的正向期待。

