快訊／黃仁勳心頭好！台韓半導體成分股大洗牌 必收15檔

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財經中心／師瑞德報導

臺灣指數公司公布「臺韓資訊科技指數」定期審核，國泰臺韓科技ETF（00735）成分股大洗牌，共納入旺宏、研華、LG Innotek等15檔臺韓科技強勢股，且無個股遭刪除。本次調整自6月15日起生效，透過擴大投資組合廣度，進一步鞏固臺韓兩地半導體、車用電子及網通產業的投資動能。圖為輝達執行長黃仁勳與SK海力士集團會長崔泰源。（圖／翻攝自IG@papatonybear）

台灣指數公司今（12）日公布「台韓資訊科技指數」最新定期審核結果。受此審核結果影響，追蹤該指數的國泰台韓科技ETF（00735）將進行大規模成分股調整，本次調整共有15檔科技股新納入成分股，且無任何股票被刪除。相關調整將於今日交易結束後正式生效，並於下週一（15日）起正式啟用新成分股組合。

台、韓雙市場齊步擴張 科技聚落再升級

此次指數定期審核顯見台韓兩地科技產業的蓬勃發展，納入的15檔個股橫跨兩大市場。在台灣證券交易所部分，共計有7檔半導體、零組件及網通設備大廠入列，分別為旺宏（2337）、研華（2395）、華新科（2492）、景碩（3189）、矽格（6257）、啟碁（6285）及南電（8046）。這些企業涵蓋了從高階載板、記憶體到智慧聯網設備等關鍵領域，展現臺灣科技供應鏈在AI與物聯網時代的多元佈局。

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韓國證券交易所方面則有8檔個股獲納入，包括Isu Petasys、LG Innotek、LG Display、NC Corp、Jusung Engineering、Leeno Industrial、LG CNS 以及 Hyundai Autoever。這些韓企不僅在顯示技術、系統整合軟體與車用電子領域具備全球指標意義，此次納入也進一步提升了00735指數在自動化與智慧應用領域的投資廣度。

結構調整助攻 00735投資組合更具韌性

本次審核維持「只進不出」的積極擴張策略，對於長期關注台韓科技產業動能的投資人而言，成分股的擴充意味著該ETF的投資組合將變得更加廣泛。特別是在當前AI運算需求激增的背景下，透過將研華、華新科等工業電腦與零組件大廠，以及韓方的LG集團子公司等強勢企業納入，有望進一步強化指數在面對市場波動時的抗震能力。

隨著新成分股於6月15日正式生效，市場將密切觀察相關個股在資金配置調整下的表現。對於持有國泰台韓科技（00735）的投資人來說，這次的調整象徵著基金在產業佈局上不僅更為均衡，也更緊密地結合了兩地科技聚落的成長紅利，將為下半年的績效表現奠定新的基礎。

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