快訊／黃仁勳怕你餓！尾牙散場端出「珍奶+香腸」 暖哭現場媒體

財經中心／師瑞德報導

輝達（NVIDIA）旺年會於今（25）日晚間9點左右圓滿落幕，雖然場內席開數百桌、員工嗨翻天，但場外守候的媒體記者卻是在站了一整晚。沒想到，就在活動結束之際，工作人員不僅推著推車送上熱騰騰的「烤香腸」與冰涼的「珍珠奶茶」，隨後更端出壓軸驚喜：滿滿一大盤來自「水果阿嬤」的鮮切水果，瞬間將現場變成了微型夜市。

有一種餓叫「黃仁勳覺得你餓」 蜜餞番茄、釋迦全上桌

這份「媒體宵夜」一端出來，現場立刻飄散出濃濃的台灣味。據了解，這正是執行長黃仁勳特意交代的安排。眾所皆知，黃仁勳是出了名的「夜市教父」，稍早他在台上致詞時才特別點名感謝「水果阿嬤（Fruit Lady）」，沒想到轉頭就把阿嬤的招牌水果拿來招待媒體。

只見工作人員端出的水果拼盤誠意十足，除了多汁脆甜的蓮霧、香甜軟糯的釋迦，還有黃仁勳最愛的夜市經典「蜜餞番茄」。這種怕大家沒吃飽、堅持要湊齊「鹹甜全餐」的舉動，不僅展現了他細心體貼的一面，更用最接地氣的台灣味，瞬間溫暖了在場媒體的胃。有記者邊吃邊笑說：「這真的是『輝達尚蓋讚』，吃完香腸配珍奶，最後還有水果解膩，黃仁勳真的太懂吃了！」

獎金加碼多少？公關全員封口：最高機密

雖然老闆在美食上毫不手軟，大方請客，但在「錢」的話題上，輝達上下卻是守口如瓶。往年科技大廠尾牙，外界最關心的莫過於總獎金金額、最大獎是否送股票或現金加碼。然而，今晚無論媒體如何旁敲側擊，從現場工作人員到公關團隊，大家彷彿都有默契般地「微笑不語」。

面對「今晚到底發了多少錢？」、「有沒有加碼百萬紅包？」等提問，輝達方面始終堅不透露，僅表示希望能讓員工保有隱私與驚喜，將獎金總額列為「最高機密」。這層神秘面紗，也讓外界對這家市值兆元美金的AI霸主，其內部的「鈔能力」充滿了無限想像。

輝達尾牙晚間9點落幕，黃仁勳展現暖男本色，不僅招待媒體珍奶與香腸，更追加「水果阿嬤」的蓮霧、釋迦與蜜餞番茄，用珍珠奶茶、烤香腸全套夜市美食慰勞記者。不過談到尾牙總獎金，輝達上下列為「最高機密」，堅持不透露半點口風。（圖／記者師瑞德攝影）

