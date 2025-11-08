快訊／黃仁勳想家了將返美 自曝「會跟張忠謀聯絡」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日（8日）出席台積電年度運動會，現場氣氛熱烈，員工紛紛報以歡呼。
黃仁勳受訪時表示，非常開心能參加這場活動，形容這是「家庭活動」，並強調台積電在輝達晶片生產上「幫了很多忙」，目前需求仍持續增加。他也提到，台積電創辦人張忠謀因身體不適未能出席，自己會親自聯絡並關心他的近況。
黃仁勳受訪時指出，輝達目前在多項晶片產品上需求都非常強勁，包括Blackwell架構的GPU與CPU產品，以及後續的Rubin系列。
他表示：「我們談到很強勁的需求，在Blackwell上，輝達也有做CPU、GPU，還有很多晶片，並且會繼續在Rubin上生產，台積電真的幫了我們很多。」
他說，能親自參加台積電的運動會感到榮幸，也感受到這是一次屬於「家庭」的活動，特別開心能與夥伴們共同參與。
黃仁勳也提到，得知台積電創辦人張忠謀因身體不適未能出席，表示「我會跟張忠謀聯絡」，會親自關心他的狀況。
他隨後透露，活動結束後將啟程返回美國，「我想家了」，為這趟訪台行程畫下句點。
