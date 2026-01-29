快訊/黃仁勳抵台 先剪髮再拜會張忠謀 盼陸放行H200、Rubin晶片全數生產了

輝達執行長黃仁勳在CES展示Rubin GPU及Vera CPU。美聯社



AI教主輝達執行長黃仁勳今天飛抵台灣，預計参加明天輝達自家公司尾牙，在台停留4天。黃仁勳走出機場大門，先分送媒體台灣名產養樂多和三明治，連說自己從小最愛喝養樂多。針對輝達業務，他表示，中國客戶非常喜歡H200晶片，希望能夠獲得中國批准，如果H200獲准銷售，將與台積電緊密合作生產，而Rubin 平台六款晶片在台積電全力配合下，已經全數生產。

黃仁勳上周先後到上海、北京和深圳與員工歡度中國新年，今天下午飛抵台北。他一走出機場就說，會去剪個頭髮，然後先拜會台積電創辦人張忠謀，也將與台積電董事長魏哲家及台灣供應鏈廠商見面。

對於H200能否在中國銷售進度，黃仁勳表示，希望中國政府能批准H200的銷售，這代表美國先進技術，中國客戶也非常喜歡，如果H200能否獲准銷售，將與台積電緊密合作生產。新架構平台Rubin平台六款晶片在台積電配合下也已全力生產，因為需求非常強勁。

在晶圓供應鏈策略方面，黃仁勳說明，輝達是以開放的策略，與英特爾緊密合作，但台積電是全球最好的晶圓代工廠。

市場關注與北市府簽約最後進度，黃仁勳預告，還未公布輝達新總部的最後設計，他搶先透露預告「新總部會非常美麗」，但今天會先剪頭髮，然後拜會台積電創辦人張忠謀和台積電董事長魏哲家，再與供應鏈夥伴聚餐。

黃仁勳還說，這次夜市行程也不會遺漏，不管是寧夏夜市或是南機場夜市，他都有興趣，也不忘請大家轉達通化街的Fruit lady，他很快就會來了。

