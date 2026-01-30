快訊／黃仁勳現身輝達尾牙 不穿皮外套了！「尚蓋讚」造型驚豔全場員工

財經中心／王文承報導

輝達（NVIDIA）台灣分公司今（30）日在南港展覽館2館1樓舉辦年度尾牙，AI教父、輝達執行長黃仁勳親自出席。今年尾牙主題為「輝達尚蓋讚」，吸引超過2500名員工共襄盛舉。黃仁勳一現身便成為全場焦點，他一改過往招牌皮外套造型，改穿夏威夷風格的黑色花襯衫，搭配黑色長褲，休閒又吸睛，讓在場所有人瞬間驚呼。

此次尾牙選在南港展覽館2館1樓舉行，媒體在現場守候黃仁勳到來時，意外發現輝達副總裁李文如已率先現身，她同樣身穿淺藍色花襯衫、搭配黑色長褲，似乎暗示高層今晚的共同dress code。原本外界以為黃仁勳將從正門登場，沒想到他卻從側門現身，且身上的黑色花襯衫造型與李文如相呼應，更添驚喜感。

（圖／記者鄭孟晃攝影）

黃仁勳受訪時心情相當愉快，他表示，這一年非常忙碌，輝達推出了許多新產品，也協助眾多企業正式踏入人工智慧領域。台灣企業與合作夥伴給予輝達極大的支持，對此他表達由衷感謝。他也強調，所有員工都非常努力，因此今晚特別要一起好好慶祝。

談及此次來台行程與合作交流，黃仁勳指出，截至目前唯一的正式會面，是與台積電創辦人張忠謀（英文名：Morris）共進晚餐，能夠再次見到他感到非常高興。他也透露，今晚已在南港的新辦公室舉行員工會議，心情相當振奮。接下來幾天，週末將安排與多位合作夥伴的晚宴與會議，並感謝大家願意在週末撥空會面，期待接下來的交流。

