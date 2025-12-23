快訊／黃仁勳確定出席CES 2026 NVIDIA的watch party跟演講主題曝光

財經中心／李宜樺報導

輝達創辦人暨執行長黃仁勳將於CES 2026展前發表Keynote，親自揭示AI下一步方向。NVIDIA Live at CES 2026結合Keynote與Watch Party，成為展前最受關注的AI焦點活動。（圖／翻攝自輝達官網）

AI教父正式揭牌。輝達確認，創辦人暨執行長黃仁勳將於CES 2026展前發表NVIDIA Live at CES 2026 Keynote，親自分享「AI接下來會走向哪裡」。官方Keynote內容曝光後，科技圈高度關注，市場普遍解讀，這場演說不只是年度例行發言，而是替2026年全球AI產業定錨方向的關鍵時刻。

根據NVIDIA公布資訊，這場Keynote將於美國拉斯維加斯Fontainebleau Las Vegas舉行，活動當天太平洋時間上午11點30分開放入場，正式演說時間為下午1點至2點30分。NVIDIA同步舉辦Watch Party，結合實體活動與直播，讓全球科技愛好者第一時間聽見黃仁勳親口談AI未來。

黃仁勳親口談未來 AI下一步成焦點

官方說明指出，Keynote將由黃仁勳親自分享AI最新發展與未來方向，核心聚焦在AI如何持續推動各行各業創新與生產力躍升。市場預期，內容不只侷限於單一產品，而是更高層次的AI藍圖與產業應用輪廓。

CES還沒開展 主旋律先定調

近年CES早已從消費性電子展，轉變為AI趨勢風向球。黃仁勳選在展前登台，被視為搶先為整個CES定調。只要黃仁勳開口，往往就會成為全球科技媒體與資本市場追逐的焦點。

不只演說 Watch Party拉高參與感

這場活動不只是Keynote，現場也規劃科技愛好者交流、餐飲體驗，並提供僅限活動現場才能獲得的NVIDIA Gear Store獨家商品抽獎，讓AI發表不再只是冷冰冰的技術說明，而是一場高度話題化的科技派對。

AI教父動向 市場提前暖身

回顧過往經驗，只要黃仁勳在CES前夕發聲，AI與半導體題材就會迅速升溫。如今Keynote內容提前曝光，也讓CES 2026尚未登場，就已成為全球科技圈與投資市場的焦點事件。

