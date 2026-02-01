快訊／黃仁勳鄒記宴請台積電 改明離台！1句道地英文首駁千億投OpenAI

財經中心／李宜樺報導

輝達執行長黃仁勳今晚現身鄒記食舖，明日將搭機離台，臨走前特別澄清OpenAI投資案仍處商談中，「從來沒有說要投資1000億」，但強調OpenAI首輪融資，輝達絕不會缺席。（圖／三立iNEWS）

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台行程進入最後倒數，今（1）日晚間現身台北最難訂私廚「鄒記食舖」，宴請台積電董事長魏哲家及台積電重要高層，其中包括何麗梅以及李文如等，黃仁勳強調此為這趟旅程的最後一站。

面對外媒近期瘋傳輝達欲豪砸1,000億美金投資OpenAI，卻因部分疑慮而卡關，黃仁勳今晚露面回應，首度明確澄清輝達從未承諾要在一輪內投資1,000億美元，雖然臉上掛著招牌笑容，卻也流露出些許「傳聞滿天飛」的無奈，更當眾用稍微有點莫可奈何的口氣，對媒體笑稱：「You keep putting words in my mouth.(你一直把話塞進我嘴裡！)」

笑談別把話塞進我嘴裡

對於外媒指稱他對OpenAI不滿意，才導致投資停滯，黃仁勳直言這根本是無稽之談。他盛讚OpenAI是這時代最具影響力的公司，自己也非常喜歡和執行長阿特曼（Sam Altman）一起工作。黃仁勳大方證實，輝達確實會參與OpenAI的下一輪融資，且這極有可能是輝達史上最大一筆的投資，但從頭到尾都沒有說是1000億。

台北新總部將有大驚喜

除了澄清投資傳聞，黃仁勳也聊起台北新總部計畫。他表示隨輝達成長，急需招募更多工程師，因此需要更大的設施。雖然正式合約尚未定案，但他對選址非常滿意。黃仁勳更帶著神祕微笑預告，未來台北新總部將會是一個「驚喜」，規模會比外界看過的都大，且外觀將會是非常美麗的建築，要大家拭目以待這份送給台北的禮物。

「鄒記食舖」是最後一站 明天離台

黃仁勳特別提到昨晚與供應鏈大老的聚會，今天跟台積電，每個人都創下破紀錄的一年，讓他深感自豪。今晚在「鄒記食舖」與台積電好友們聚餐，為旅程畫下完美句點。黃仁勳透露，明天（2月2日）就將搭機離台，在起飛前還有兩場內部會議要開。離開前他還暖心提醒媒體「stay warm」，展現極高親和力。

