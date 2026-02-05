快訊／黃仁勳關注的用電 核三進度曝光

財經中心／廖珪如報導

台灣電網韌性佈局，經濟部年終記者會說清楚，包括核電自主檢查。台電已於 2025 年 11 月 27 日完成核定核電廠現況分析報告，並預計於 2026 年 3 月提出核三再運轉計畫。此外，台電亦將於 2026 年 1 月 15 日與原廠美國西屋簽署 MOU，辦理核電廠自主安全檢查，確保電廠運轉安全。經濟部強調，未來將持續以多元電源、強化電網與深化節能三大方向並進，在能源轉型過程中確保供電穩定，為產業發展與民生用電提供可靠支撐。（圖／記者廖珪如攝影）

經濟部今（5）日舉行年終記者會，部長龔明鑫在電力規劃中指出，政府將持續以「穩定電力供應、提升電網韌性」為政策核心，透過增加低碳燃氣機組供電量、升級配電系統與推動節能措施，全面強化電力系統韌性，確保產業與民生用電穩定。經濟部表示，2025 年在強化電量供給方面，大潭 7 號機與興達新 1 號機已完成併聯並接受調度，新增裝置容量達 221.3 萬瓩。

同時，松湖（臨變）變電所加入系統，有效紓解汐止地區超高壓變電所負載壓力，並完成全台饋線自動化 100%，大幅提升配電系統穩定度。在節能成果方面，2025 年全年累計節電量達 108.95 億度，節電達成率 106%，相當於約 262 萬戶家庭一年用電量。

2026 電源建設規劃：興達與台中新機組陸續併聯

龔明鑫說，經濟部將規劃持續擴大電源建設。興達 2、3 號機與台中 1、2 號機將陸續於 2026 年完成併聯，各自新增裝置容量 260 萬瓩；同時確保通霄二期、大林、台中二期、協和及興達三期等工程如期完成，強化整體供電結構。在電網韌性方面，2026 年 9 月將完成大潭至梅湖線路加入系統，直接供電桃園航空城與工業區，並持續推動饋線自動化。經濟部指出，事故發生後 5 分鐘內復電比率已達 74%，未來將持續提升，降低停電影響範圍與時間。此外，節能政策也將延續推進，2026 年預計持續汰換老舊家電 207 萬台，並推動企業節電目標。

核三再運轉計畫進度：台電預計 3 月提交核定報告

針對核能議題，龔明鑫也強調啟動自主檢查，且台電已於 2025 年 11 月 27 日完成核定核電廠現況分析報告，並預計於 2026 年 3 月提出核三再運轉計畫。此外，台電亦將於 2026 年 1 月 15 日與原廠美國西屋簽署 MOU，辦理核電廠自主安全檢查，確保電廠運轉安全。經濟部強調，未來將持續以多元電源、強化電網與深化節能三大方向並進，在能源轉型過程中確保供電穩定，為產業發展與民生用電提供可靠支撐。

