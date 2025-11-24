快訊》黃子佼涉「創意私房」案 律師發聲：與被害人全數和解

黃子佼涉「創意私房」案，律師發聲明已與全數被害者達成和解。(圖／中時資料照)

知名主持人黃子佼2023年因捲入性騷擾、創意私房風波，隨即暫停演藝事業，不僅正面形象重創，今年10月也證實與女星孟耿如離婚。事件爆發至今，黃子佼持續與創意私房受害者談和解，想不到事件延燒2年多，他24日透過律師發表聲明：「已與被害人全數和解」。

律師聲明提到，當事人（黃子佼）委稱：「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」

廣告 廣告

黃子佼對於造成受害者身心受害，表達深摯的道歉。(圖／中時資料照)

律師進一步指出，由於案件涉及兒少，過程中均未曝光被害人之個資，黃子佼並未主動與被害人接洽，僅透過法院協物完成和解。另外，被害人也知悉黃子佼與誘騙拍攝影片無關，只是下載影像多數為成年性影像，了解黃子佼下載影片的時間為2023年2月17日修法前，更強調「被害人均認同最應苛責的是創意私房此類網站的經營者、影片提供者及於法律禁止後仍下載的人，而非在法律禁止前下載的黃子佼先生」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

更多中時新聞網報導

藥界盼借鏡歐日 強化供應韌性

台鐵商場吸金 年收估逾15億

翁倩玉驚喜遇見15歲自己