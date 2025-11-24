快訊／黃子佼與被害人「全數和解」 最新聲明曝光

黃子佼與被害人全數和解。（圖／翻攝自黃子佼臉書）





藝人黃子佼因涉購買、持有2259部未成年性影像影片，一審遭判處有期徒刑8月，二審時在庭上還坦言已經與孟耿如離婚，今（24）日律師發出聲明，宣布與被害人全數和解，「本人對於當年做錯的事情，以深刻且誠摯地悔悟。」

聲明中指出，被害人都清楚說明黃子佼與他們遭誘騙拍攝影片無關，並願意向法院書面說明黃子佼涉案情節被過度放大及渲染，「被害人也明白黃子佼先生下載影片的時間均在112年2月17日兒少條例第39條第1項修正施行前，是在法律明令禁止前始有的下載行為，深深同情黃子佼先生境遇。被害人均認同最應苛責的是創意私房此類網站的經營者、影片提供者及於法律禁止後仍下載的人，而非在法律禁止前下載的黃子佼先生。」

另外，聲明中再度提到與孟耿如的婚姻，「雖然被害人均諒解黃子佼先生是在法律禁止前即已下載，也表示原諒，但黃子佼先生仍自省其身為公眾人物應以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沈重，讓他失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業！未來，他誓言會時刻警愓、持續要求，讓自己成為一個更好的人。」



