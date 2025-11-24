快訊／黃子佼與37名被害人全數和解 律師團發布聲明曝悔悟心境「願用餘生成為更好的人」

黃子佼透過律師發聲明已與全數被害人達成和解。（圖／本刊資料照）

藝人黃子佼2023年爆發「#MeToo」風波，被查出自2014年起註冊成為非法偷拍網站「創意私房」會員，並陸續購買、下載網站販售的性影像，其中包含未成年人影像，重創其演藝事業，也導致與孟耿如在今年5月正式離婚。案件一度引發社會譁然。

一審法院認定，黃子佼自2014年起持續購買並持有兒少性影像，依《兒童及少年性剝削防制條例》持有兒少性影像罪，判處8月徒刑並科罰金10萬元。案經上訴二審後，被害人數擴大至 37 人，其中已有 18 人完成和解，另有數名表達意願。黃子佼在二審期間持續認錯、尋求和解。今（24日）黃子佼透過律師發聲明已與全數被害人達成和解。

昪正國際法律事務所今日代表黃子佼發出聲明指出，所有被害人均向法院說明，黃子佼與他們遭誘騙拍攝影片「無關」，且其下載內容多為成年影像。被害人並認為外界對案情的渲染過度，且黃子佼下載影像的時間點均在 2023 年2月17日兒少條例修法前，尚未明文禁止，強調最應苛責者應為網站經營者、影像提供者，以及在法律明令禁止後仍持續下載者。

律師團引述黃子佼表示：「我已認知每一張兒童少年性影像都是血淋淋的故事，會造成孩子一輩子創傷。若沒有人下載，就不會有人供給。我深切悔悟當年做錯的事，向所有被害者再次道歉。」文中也指出，黃子佼無從主動接觸被害者，最終在法院協助下才完成全數和解。

律師表示，黃子佼雖獲得被害人諒解，但仍感嘆，身為公眾人物未以最高標準自律，因一時愚蠢好奇心付出沈重代價，「讓他失去了深愛的妻子、女兒與終生投入的演藝事業」。黃子佼也強調未來將持續警惕自我，努力成為更好的人。

