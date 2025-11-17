快訊／黃明志交保後 謝侑芯遺體今火化骨灰將送回台
網紅「護理女神」謝侑芯上個月22日在馬來西亞一家高級酒店房間的浴缸猝死，至今警方還在調查死因，創作歌手黃明志捲入該命案中，目前他暫時獲得交保至26日。根據大馬媒體報導，警方獲准謝侑芯的遺體今（16）日領出，有位代表家屬的男子協助進行火化儀式，接下來將會把她的骨灰運送回台灣。
捲入謝侑芯命案 黃明志暫時獲交保
謝侑芯猝逝案件爆發後，外界認為死因不單純，而黃明志當時人就在案發現場，加上身上被搜出疑似毒品的藍色藥丸，日前警方轉為謀殺案調查偵辦，並通緝黃明志到案說明。
黃明志後來主動投案後，經過9日扣押，黃明志於13日獲得警方口頭保釋外出，期限將到11月26日，警方會在接獲死者解剖報告後，再呈交調查報告給副檢察司。
關鍵解剖報告未出爐 謝侑芯遺體今火化
根據大馬媒體《星洲網》《中國報》報導，謝侑芯猝逝後，遺體放在醫院長達25天，警方今天獲准她的遺體領出，家屬代表律師於早上8點半左右完成領取手續，接著送往火葬場進行後續儀式，並於今天上午10點半左右進行火化，她的骨灰近日就會盡快運回台灣。
