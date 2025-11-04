快訊／黃明志出現了！捲謝侑芯命案遭通緝 深夜現身曝行蹤：我不會逃

記者趙浩雲／台北報導

31歲台灣網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，案件持續擴大延燒，牽扯出大馬歌手黃明志涉毒等風波，4日傳出黃明志失聯並且被通緝，經紀人也出面發聲表示找不到人，對此黃明志在今（5）日深夜發文了，公開表示自己不會逃。

黃明志在IG以黑底白字寫下「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。」

黃明志深夜發文了。（圖／翻攝自ＩＧ）

黃明志強調「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」並且Po出自拍照，表示自己已經準備到警察局投案。

