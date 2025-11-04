快訊／黃明志失聯遭通緝 經紀人167字回應了

黃明志的台灣經紀人也透露，目前聯繫不上人。（圖／翻攝自黃明志臉書）





「護理系女神」謝侑芯10月22日在馬來西亞飯店浴缸內猝逝，歌手黃明志不只捲入命案還疑似涉毒，今（4）日全案改列為謀殺案偵辦，但黃明志經傳失聯，遭馬來西亞警方正式發布通緝，黃明志的台灣經紀人也透露目前聯繫不上人。

黃明志台灣經紀人表示，目前聯絡不上人，而目前很多爆料來源的真假無從考察，他只能說太弔詭，也相信黃明志判斷力，，會自行前往警局協助調查。

經紀人也強調，這件事不是小事，「各位想要流量要有底線」，他也和家屬立場一樣正在等待調查，希望能釐清兩位當事人的狀況，他也坦言，自己說了甚麼都不會對事情有幫助，懇請各界等待結果。

黃明志台灣經紀人最新回應全文如下：

目前聯繫不上藝人，現在很多爆料來源的真假無從考察，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。

我不想講一大推蹭流量，這事不是小打小鬧，各位想要流量要有底線，我們都一樣就是站在家屬立場等調查，希望能釐清兩位當事人的狀況，懇請各界等待結果，我說什麼都不會對本事件有任何幫助，我沒有看法，我沒有想法！

我不是網路法官！

