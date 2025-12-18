快訊》黃明志沒吸4種毒？「尿液檢查呈陰性」恐撤回起訴

黃明志18日傳出尿檢呈陰性。(盧禕祺攝)

大馬歌手黃明志捲進台灣網紅謝侑芯的命案，一度被相關單位公布尿液檢驗報告，結果內容顯示其體內檢測出包括安非他命、K他命等四種類型的毒品反應。然而，整個事件似乎出現戲劇性的轉變，黃明志的律師透露，尿液檢查呈陰性，檢方應會高機率撤銷吸毒的起訴。

31歲謝侑芯10月22日在吉隆坡飯店房間內猝逝，起初外界以為死因是心臟病發，但大馬警方初步調查後，發現黃明志在案發現場，卻匆忙離開，於是將他扣查。黃明志聲稱，當時與謝侑芯共處一室，是為討論拍片計畫，謝女後來到浴室沖涼，突然失去生命跡象，他發現後試圖進行CPR搶救，仍無法挽回她的性命。

廣告 廣告

警方篩檢黃明志的尿液，發現他體內有安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等4種毒品成分，並持有9顆外型佯裝成藍色小藥丸的搖頭丸毒品。面對指控，黃明志5日投案並全盤否認，但演藝事業重挫，明年底前的工作全暫停，頓時失去收入，緊急在社群徵求機會，更不排除打工。

黃明志被控吸毒案，今(18日)開庭，黃明志因身體抱恙而缺席，由辯護律師鄭清豐代表出面。根據《中國報》的報導，律師鄭清豐表示，在他處理黃明志案件的過程中，檢察方告知他，黃明志的尿液檢驗報告呈現陰性反應，意味著吸毒控罪無法成立；基於此，他判斷檢察方極有可能會撤銷黃明志所面臨的吸毒指控。另外，他提出此案再次於下週一（22 日）開庭，此請求獲得法官批准。至於黄明志被控持有毒品罪的案件，預計2026年1月19日開庭。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

洪暐哲寶貝「那點」 認有容貌焦慮

NBA》雷霆破隊史16連勝 尼克崛起

新北耶誕城演唱會 人父歌手齊聚