快訊／黃明志涉毒「獲判無罪」！大逆轉當庭釋放 經紀人說話了

黃明志10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案，當時身上被查出疑似毒品的藍色藥丸，初步尿檢更呈現4種毒品反應，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴。未料案情如今出現大逆轉，18日最新尿檢結果顯示4種毒品全數陰性；今（22）日再有新進展，黃明志獲判無罪當庭釋放。

黃明志涉毒案大逆轉獲判無罪。（圖／翻攝自黃明志臉書）

黃明志10月24日遭控吸毒但不認罪，上週罹患A型流感未能出庭，律師鄭清豐則在庭內披露其尿檢結果已呈陰性。根據《中國報》報導，黃明志今早在律師陪同下出庭，律師當庭要求檢方撤銷吸毒指控，法官最終裁定黃明志無罪釋放，並退還保釋金。

謝侑芯命案扯出涉毒疑雲。（圖／翻攝自謝侑芯臉書）

對此，黃明志經紀人林郁傑 （黑傑克）稍早也透過社群平台發聲，證實檢方已撤回吸毒案件，「終於能說自己知道的事，這傢伙根本不可能吸毒，身體爛成那樣，吸幾摳懶的毒，但在調查沒出來前，不能說什麼，我們尊重一切調查。」

