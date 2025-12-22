快訊／黃明志獲判無罪！ 當庭釋放「法庭內反應曝光」經紀人也發聲

黃明志先前吐露心聲，指出近期是「人生最低谷」。（翻攝自黃明志IG）

馬來西亞歌手黃明志日前因捲入台灣網紅謝侑芯命案，因當下尿檢被驗出對4種毒物呈現陽性反應，遭控持毒和吸毒2項罪名，不過其委任律師鄭清豐18日出庭透露，黃明志的尿檢報告顯示他對毒品呈現陰性反應，今（22）日吸毒案再度開庭，因尿檢陰性，黃明志獲判無罪，當庭釋放，並可退回保釋金，黃明志當下反應也曝光。

黃明志今天以一身黑衣為吸毒案出庭，全程相當低調不發一語，僅禮貌提醒他人注意腳下安全，獲判無罪當庭釋放後，隨即就與同行夥伴一起離開法院，不過雖然吸毒案獲判無罪，他仍有持毒案需要面對，將於明年1月19日開庭。

廣告 廣告

黃明志經紀人林郁傑隨即透過群平台發文，強調「終於能說自己知道的事，這傢伙根本不可能吸毒，身體爛成那樣，吸幾摳懶的毒，但在調查沒出來前，不能說什麼，我們尊重一切調查。感謝各位的關心，剛剛傳來現場消息，現在最終報告證實沒有。檢方把吸毒案件撤回。」並標籤「#我要去減肥20公斤當還願 #黃明志」。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

吸毒驗尿結果逆轉！ 黃明志曝「人生最低谷」心情：我已經很久沒出門了

尿檢全陰性大翻盤！黃明志PO文喊冤 謝侑芯閨密「貼文底下留1句話」再掀疑雲

黃明志口頭保釋期屆滿！謝侑芯屍檢報告成關鍵 大馬警曝下一步動作