快訊／黃明志獲釋2度發文！竟是「討工作、贊助」：收費好談

娛樂中心／周希雯報導

馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，不過因警暫無證據顯示他涉案，13日獲得口頭保釋。黃明志重獲自由後曾發文，對於謝侑芯離去很無助，沒想到今（17日）再度發文，竟是因為到明年底行程全被取消，所以發文找工作、找贊助，「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。」

以下為黃明志全文：

由於案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果。本來排滿的工作已經被取消到明年底了... 各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。

還有，馬年的新年歌已經寫好了，但贊助商跑掉了，如果有興趣贊助的可以聯繫我們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽，MV點閱率若低於10M退款一半，農歷新年前若“出事”則退全款。

有意請聯絡：

namewee.official@gmail.com

感恩。Kopkun mak mak krap🙏��



原文出處：快訊／黃明志獲釋2度發文！竟是找工作、贊助「收費好談」：我會炸雞排