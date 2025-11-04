快訊／黃明志經紀人首發聲 證實「聯繫不上」！捲命案遭通緝疑潛逃

記者徐珮華／綜合報導

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，2日發文澄清未涉毒後神隱至今，全案今（4）日改以謀殺罪偵辦。大馬警方今稍早證實，由於已追緝他超過6小時，因此正式列入通緝名單，更表示「相信他已經潛逃」。黃明志經紀人林郁傑（傑克）則坦言與他失聯，但相信他會自行前往警局協助調查。

黃明志捲入命案，目前失聯。（圖／翻攝黃明志臉書）

林郁傑稍早透過社群平台發聲，坦言目前也聯繫不上黃明志，不過對於外界各種爆料，他認為無從考證，「我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」他強調目前以家屬立場等待調查，希望能釐清黃明志與謝侑芯之間的狀況，同時呼籲外界靜待調查結果。

黃明志父親黃安熙中午受訪時，表示並不明白兒子近期捲入的爭議，且由於不清楚警方辦案程序，因此也不知道為何演變為謀殺調查。至於黃明志現況，他透露對方曾在2天前打電話回家報平安，當時他稱「一切等待警方的調查」。

謝侑芯死亡案疑點重重。（圖／翻攝自謝侑芯臉書）

林郁傑IG全文：

抱歉我知道很多人在找我，這裡統一回復。

目前聯繫不上藝人。

現在很多爆料來源的真假無從考察，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。

我不想講一大堆蹭流量，這事不是小打小鬧，各位想要流量要有底線，我們都一樣就是站家屬立場等調查，希望能釐清兩位當事人的狀況，懇請各界等待結果，我說什麼都不會對本事件有任何幫助，我沒有看法，沒有想法。

我不是網路法官！

