快訊》黃明志認了「到年底都沒工作」急徵機會！親揭案情進度
馬來西亞歌手黃明志，因捲入台灣網紅謝侑芯命案，演藝活動全數暫停。他自13日獲得警方口頭保釋後，今（17日）再度發聲解釋進度，並說明自己的工作通通被取消，更向大家徵求打工機會。
黃明志在文中親自提到案情進度，認為至少要等好幾個月才會有結果。同時他也透露目前的慘況，原定排滿到年底的工作全數取消，失去收入來源，似乎陷入生活困難，並急於尋找工作機會，就連打工他也都可以，「有收入就好了」。
至於每年農曆春節的新歌，黃明志已經寫好，但被贊助商切割，希望能尋求其他廠商幫忙。他還強調，「MV點閱率若低於10M退款一半，農歷新年前若『出事』則退全款。」
黃明志全文：
由於案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果。本來排滿的工作已經被取消到明年底了... 各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。
還有，馬年的新年歌已經寫好了，但贊助商跑掉了，如果有興趣贊助的可以聯繫我們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽，MV點閱率若低於10M退款一半，農歷新年前若“出事”則退全款。
★未經判決確定，應推定為無罪。
