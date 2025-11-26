快訊／黃明志3點準時現身警局！ 大馬警證實：口頭保釋期再延2週

口頭保釋再度被延2週的黃明志，今準時現身警局辦理相關程序。翻攝《中國報》

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝死案，今（26日）警方口頭保釋期滿，據《中國報》指出黃明志的口頭保釋期限將再延長2週。預計今天下午3點前往警局，配合警方辦理相關程序。

有「護理女神」之稱的謝侑芯，上月22日被發現在吉隆坡金三角悅榕莊酒店的客房猝逝，由於命案發生時黃明志在場，隨即將案件升級為「謀殺案」偵辦。

黃明志常透過歌曲發聲，也曾Kuso被警方逮捕的畫面。翻攝FB@Namewee 黃明志

黃明志在11月5日凌晨到金馬警區總部投案，經警方兩度延扣後，因為謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，獲警方批准以口頭保釋外出，保釋期從本月13日至今天26日期滿。

而金馬警區主任沙扎里助理總監今中午接受《中國報》訪問時證實，警方將繼續延長黃明志的口頭保釋期限，為期2週。

而黃明志也在今天下午3點準時抵達金馬警區總部，穿著黑色衣服的黃明志，與同行的另一名男子下車後，前往警察保安亭登記資料。之後在2名男子陪同下，步入警區總部大廳。

謝侑芯的驗屍報告尚未出爐。翻攝IG@irisirisss900

日前謝侑芯遺體已火化返台，驗屍報告則尚未出爐。黃明志因暫未被查出與命案相關的進一步涉案證據，獲警方口頭保釋。不過因黃明志尿檢被驗出對4種毒品呈陽性反應，以及當場被搜出身上有藍色小藥丸，因此遭指控持有毒品及濫用毒品兩項罪名，預計12月18日將開庭審理。

