快訊》黃河認演《世紀血案》處事不周！竟爆劇組稱家屬拒訪

電影《世紀血案》改編自台灣歷史事件的重大社會事件，怎料劇組在未取得家屬同意的情況下拍攝，導致所有演員大炎上。繼李千娜、楊小黎致歉後，片中男演員黃河也發聲致歉，卻也意外透露劇組疑似欺騙演員，還稱當事人家屬拒絕受訪。

黃河：接演前有要求劇組必須合法取得授權！

黃河表示，輿論風波這幾天，內心一直很不平靜，決定必須親自站出來，對所有因為這部電影而受傷的人說聲對不起。他強調，在接演前，他和經紀團隊都很擔心會讓當事人或家屬受到影響，因此明確要求製作方必須取得合法授權，才投入拍攝。

劇組回應黃河：家屬拒絕受訪

不過，黃河爆料，他曾向劇組提出希望能親自拜訪當事人的請求，卻得到「家屬不希望接受採訪與拜會。」的回應，基於對劇組已取得授權的信任，黃河選擇尊重家屬不願被打擾的心情，轉而專心搜集所有相關報導與史料來做準備。如今事件發發後，黃河決定必須誠實面對，並此事道歉。

劇組隱瞞「未取得授權」！黃河殺青後才知

他也強調，在電影殺青後，他們才得知劇組並未取得完整授權。目前已立刻停止相關宣傳與活動出席，同時也尋求法律途徑，處理相關法務問題。「我深深認同藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，我會一直記得這次的教訓，在未來的路上更謹慎地守護每一份信任。再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上我最深的歉意。」

黃河致歉全文：

致 關心這件事的每一位朋友致，關心此事件的媒體大眾、相關前輩及家屬：

我是黃河。

這幾天，我的內心一直很不平靜。看著關於電影《世紀血案》的紛擾，我感到很沈重，必須親自站出來，對所有因為這部電影而感到受傷的人，說一聲對不起。

身為一名演員，我一直對這片土地的歷史抱有很深的情感。當初聽說能飾演施明德先生，我內心其實是戰戰兢兢卻也滿懷使命感的。施先生那一代前輩，為了民主自由受過那麼多苦難、付出那麼多代價，我希望能用表演讓更多大眾看見那份不可磨滅的精神。

在接演前，我與經紀團隊確實很擔心會對當事人或家屬產生影響，因此我們明確要求製作方必須取得完整合法授權，並明文落實於合約中，我們才開始投入拍攝。在前製準備角色時，我曾主動向劇組提出，希望能拜訪家屬或是當時施先生的夥伴艾琳達女士，但當時得到的回應是家屬不希望接受採訪與拜會。基於對劇組已取得授權的信任，我們選擇尊重家屬不願被打擾的心情，轉而專心搜集所有相關報導與史料來做準備。

現在回過頭看，我必須誠實地面對：當時未繼續追究製作方與家屬間的實際情況，確實是我們處事不周。 即使有合約的保證，我也忽略了在如此重大的歷史題材中，應該更主動去確認那份尊重是否落實。對於所有被提及的相關人士及其家屬，我真的感到非常抱歉。我本意並非要造成您們創傷，卻讓傷害發生了，對不起。

在電影殺青後，我們意外得知劇組並未取得完整授權，第一時間立即詢問劇組，卻未獲得回覆後。我們團隊已立即停止本片的所有的宣傳及活動出席，並請教顧問後續該如何處理法務相關問題。

我深深認同藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，我會一直記得這次的教訓，在未來的路上更謹慎地守護每一份信任。再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上我最深的歉意。

黃河

2026年2月7日

