快訊／黄明志逆轉？大馬警宣布「暫無證據顯示涉案」明獲釋

娛樂中心／周希雯報導

馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，但黃明志否認一切指控、堅決不認罪。對此，大馬警方今（12日）證實已完成調查報告，等待檢方下一步指示，稍早再宣布，目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯猝死案，預計明（13日）將在警方擔保下獲釋。

