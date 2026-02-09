快訊／黎智英串謀罪成立遭判20年 庭外支持者落淚



壹傳媒創辦人黎智英因為「串謀勾結外國勢力」和「刊載煽動性刊物」罪名成立，9日被被判處20年有期徒刑。

英國廣播公司（BBC）報導，壹傳媒創辦人黎智英因「串謀勾結外國勢力」罪而被判處20年有期徒刑。宣判當下，黎智英神情平靜，面帶微笑，偶爾點頭致意。庭外，部分支持者聽聞結果後不禁啜泣。

宣判在30分鐘內結束。判決書有47頁，法官決定不在庭上閱讀整份判決書。其他被告包括6名前《蘋果日報》高層和2名活動人士，今天也出庭接受宣判，分別被處6至10年不等。

這是黎智英近5年法律爭鬥的高調收場，也引發國際社會關注，包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）和美國總統川普（Donald Trump）都呼籲北京釋放黎智英。路透社引述多名西方外交官說，談判釋放黎智英可能會在判刑後正式展開，並視他是否提起上訴而定。

