快訊／黎智英「串謀勾結外國勢力」罪成 判刑20年

壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等國安罪名，今天在香港西九龍裁判法院開庭；圖為他2020年5月在香港《蘋果日報》受訪。路透社



香港壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「發布煽動刊物」罪，去年12月遭判罪名全部成立，今天（2/9）上午宣判刑期，黎智英遭判刑20年。

黎智英是香港2020年實施《港版國安法》後，首名遭起訴「勾結外國勢力」罪名的被告。他與香港《蘋果日報》三家公司被控「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪名。他也被單獨檢控「串謀勾結外國勢力」罪。

先前已承認一項「串謀勾結外國勢力罪」的同案6名香港《蘋果日報》高層中，前營運總裁張劍虹被判刑6年9個月，前副社長陳沛敏被判刑7年，前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、英文版執行總編輯馮偉光各被判刑10年，前主筆楊清奇被判囚7年3月。

另案承認「串謀勾結外國勢力罪」的香港「重光團隊」成員李宇軒被判刑7年3個月、陳梓華被判囚6年3個月。上述判刑未滿10年者，均為黎智英出庭時作供的「從犯證人」。

現年78歲的黎智英已被關押逾5年，期間有兩年多遭單獨囚禁。包括美國與英國在內，已有多國呼籲釋放黎智英。

