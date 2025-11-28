快訊／黑色星期五半日市！美股震盪走高 AI巨頭走勢分歧

財經中心／程正邦報導

黑色星期五半日市！美股四指開紅盤。（圖／翻攝Yahoo!股市）

半日交易量能清淡 道瓊、那指盤中震盪上揚

美國感恩節假期後，華爾街28日迎來了人聲鼎沸的「黑色星期五」購物潮，美股則只有半日交易時段，交投相對清淡。市場焦點從財報轉向消費數據，主要股指在低量能下呈現震盪走高態勢。

截至美東盤中（台灣29日凌晨1時）數據顯示，四大指數多數維持在平盤之上。道瓊工業指數盤中上漲360.54點，報47,733.66點，而那斯達克綜合指數則維持約0.37%的漲幅，標普500指數同步微幅上揚0.40%，市場情緒偏向謹慎樂觀；，費城半導體指數則上漲1.34%。

由於流動性偏低，指數報價跳動更為明顯，投資人正在觀望主要指數能否在今日收高，以避免中斷長達數月的連漲紀錄。

輝達難轉頹勢，盤中持續下跌，跌幅來到1.74%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

輝達難轉頹勢持續下跌 大型科技股走勢分歧

在焦點個股方面，AI領域的領頭羊走勢呈現分歧。前一日收盤時曾見回落的輝達（NVDA），今日一度開高，不過盤中仍重挫，跌幅達到1.82%，顯示整體市場對 AI 概念股的估值抱持審慎態度。其他大型科技股如微軟（MSFT）表現強勁，盤中漲幅達到1.31%；台積電ADR也上漲0.59%。

DWS 投資機構指出，雖然 AI 領域今年的快速發展令人矚目，預計相關趨勢很可能在 2026 年延續，但該行預期 AI 公司之間的競爭格局將更加多元化，必然會有贏家與輸家出現。

台積電ADR盤中震盪反彈，小漲0.59%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

專家喊話：標普500指數上看7500點 然消費者拖欠率惡化

針對美股前景，DWS 對長期走勢表達了樂觀態度。該行預期在獲利成長和 AI 投資的推動下，標普500指數預計在 2026 年底可望達到 7,500 點左右。他們認為目前股市的估值大致合理，並特別看好美國股市的持續表現。

但來自信銀國際的分析則提醒投資人潛在的宏觀經濟風險。據該行觀察，美國失業率正在上升，尤其高學歷人士的失業率升至多年高位，同時，消費者拖欠信用卡及汽車貸款的比率也持續惡化。信銀國際認為，這些趨勢可能影響傳統聖誕消費旺季的企業盈利表現，進一步加劇美股的波動性。

