快訊／點名南韓國會未通過協議 川普宣布：關稅15%升至25%

川普宣布對南韓的汽車、木材、製藥產品以及所有其他對等關稅，從15%提高至25%。（翻攝自flickr@The White House）

美國總統川普去年宣布對南韓的對等關稅降至15%，不過今日他點名南韓國會未通過「這些具有歷史意義的貿易協議」為由，宣布將南韓的汽車、木材、製藥產品以及所有其他對等關稅，從15%提高至25%。

川普（Donald Trump）於台灣時間27日於自家社群媒體「Truth Social」發文，美國的貿易協議攸關國家核心利益，美方在所有已達成的協議中，皆依照承諾迅速下調關稅，也期待貿易夥伴能快速做出相應的義務。

廣告 廣告

「然而，南韓的國會並未履行其與美國達成的協議。」川普提及，他與南韓總統李在明2025年7月30日達成一項對兩國均有利的重大協議，而他在2025年10月29日訪韓期間再次確認這些條款，「為什麼南韓國會至今仍未批准該協議？」

最後，川普以南韓國會尚未通過這些具有歷史意義的貿易協議為由，「我在此宣布，將南韓的汽車、木材、製藥產品以及所有其他對等關稅，從15%提高至25%。」

更多鏡週刊報導

台美關稅談判正式定案了 中國外交部再跳腳：堅決反對

輝達超微中槍！川普突對部分晶片課25%關稅 理由曝光

鄭麗君再赴美磋商實體關稅！會後宣布共識內容 行政院曝4項目標