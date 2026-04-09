快訊／「黨走鐘到看人辦事」 南投縣議員簡千翔宣布退出民眾黨：無黨籍參選

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民眾黨籍南投縣議員簡千翔（中）宣布退黨，同時將以無黨籍身分參選議員。（翻攝簡千翔臉書）

民眾黨再爆跳船潮，南投縣議員簡千翔今（9日）上午無預警宣布退出民眾黨，將以「無黨籍」參選，原因是黨內運作模式，已「走鐘」到讓人覺得是在「看人辦事」。

簡千翔受訪表示，自己心情很沉重，5年前自己到民眾黨中央毛遂自薦，希望為國家、地方盡力，回顧自己取得英國雪菲爾大學教育博士過往，因期待自己能夠打破兩黨對立僵局，所以選擇加入民眾黨。

簡千翔表示，自己加入後出錢出力，讓南投縣黨部從無到有，當了南投縣黨部主委4年，也代表民眾黨選上南投民間唯一一席縣議員，原本滿懷理想熱血加入民眾黨，但遺憾的是這政黨理念日趨模糊，與其價值漸行漸遠，因此「我決定退出民眾黨」。

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針對為何選擇現在離開？簡千翔表示，在他認知下，政黨應該是能貫徹理念，在既定黨章制度下務實向前行，秉持理性科學服務民眾，但目前黨內運作模式，「已走鐘到讓人覺得是在看人辦事」。

簡千翔說，這樣路線和做法與他主張出現很大落差，因此他即刻起退出民眾黨，2026年地方議員選舉，將以「無黨籍」參選。

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