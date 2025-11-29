快訊／齊柏林衛星成功入軌通聯 卓榮泰：將領軍8星守護台灣

財經中心／師瑞德報導

我國首枚自主研製的福衛八號星系衛星「齊柏林衛星」，今（29）日凌晨2時44分順利自美國加州范登堡空軍基地，搭載SpaceX「獵鷹九號」（Falcon 9）Transporter-15任務火箭升空，並於5時04分成功釋放進入預定任務軌道，5時34分完成首次與挪威海外地面站通聯，上午10時42分更首次通過台灣本島上空，與設置於新竹的地面站成功通訊12分鐘，並回傳關鍵衛星健康數據，顯示系統運作正常、衛星電力穩定、姿態控制良好。

廣告 廣告

國科會指出，這是我國太空三期計畫的重要里程碑，也是台灣第一次以星系架構部署高解析度光學遙測衛星，未來將陸續發射共8顆衛星，強化國土遙測與監控能力，展現台灣自主太空科技的堅強實力。

齊柏林衛星今（29）日清晨順利升空入軌，並於上午10時42分首度通過台灣上空完成12分鐘通聯，確認姿態、電力與衛星電腦運作正常。行政院長卓榮泰表示，福衛八號星系將逐年發射8顆衛星，實現星系化遙測，延續齊柏林導演守護土地的精神。（圖／國家太空中心提供）

通聯成功 12分鐘回報系統狀態良好

根據國家太空中心（TASA）資料，齊柏林衛星於清晨進入軌道後，先於5時34分與位於挪威的海外地面站完成首次測試通聯，驗證衛星與地面站之間的初步鏈路穩定性。上午10時42分，齊柏林衛星首度飛越台灣上空，並成功與國內地面站建立通訊連線，長達12分鐘內持續穩定傳回數據。

此次通聯確認衛星主要關鍵系統狀態，包括：衛星電腦（OBC, On-Board Computer）、太陽能充電與儲能系統、姿態控制元件等皆運作正常。衛星目前處於安全模式，系統將依時序逐步切換至任務模式。

TASA主任吳宗信表示，根據通聯資料，齊柏林衛星的姿態已接近穩定，太陽能板開始發電，衛星電力呈現穩定上升，證明充電與儲能機制已發揮效能。未來一週內，將啟動星象儀與慣性測量元件以進一步校準姿態估算系統，預計一個月內完成衛星健康狀況全面驗證，三個月後進入實質取像階段。

齊柏林衛星今（29）日清晨順利升空入軌，並於上午10時42分首度通過台灣上空完成12分鐘通聯，確認姿態、電力與衛星電腦運作正常。行政院長卓榮泰表示，福衛八號星系將逐年發射8顆衛星，實現星系化遙測，延續齊柏林導演守護土地的精神。（圖／國家太空中心提供）

卓榮泰：齊柏林精神延伸太空 8星守護台灣

行政院長卓榮泰今早於臉書發文指出，齊柏林衛星是福衛八號星系的首發星，命名緣由來自紀念台灣知名空拍導演齊柏林對土地的深刻關懷與環境紀錄。他表示：「太空三期計畫正在開花結果，齊柏林導演關心台灣的精神，也將延伸至太空，透過8顆衛星構築國土守護網，守護臺灣的環境與資源安全。」

卓揆感謝國科會與TASA及所有產官學研團隊的共同努力，強調這顆自主研製、從設計、製造、測試到發射皆由台灣本土技術完成的衛星，展現臺灣具備開發高階太空科技的能力與決心。他強調：「台灣做得到，我們有信心、有能力，向太空前進！」

星系化部署 提升解析度與拍攝頻率

齊柏林衛星為福衛八號星系計畫中的第一顆，後續還將有7顆高解析度光學遙測衛星分批於2025年至2031年間升空。整個星系由TASA主導、結合國內產學研界自主設計與製造，預計能大幅提升台灣在國土監測、災害防救、農業管理、氣候變遷追蹤等方面的空間資料應用能力。

福衛八號星系包含6顆解析度達1公尺、2顆解析度小於1公尺的超高解析度衛星，使用多光譜成像技術，能夠每天覆蓋台灣本島及周邊區域數次，取得清晰、高頻率的影像資料。這些衛星搭配地面資料處理中心，將可建構完整的衛星遙測應用鏈，支援政府在智慧治理、防災應變、糧食安全等多元面向的政策發展。

未來展望：邁向自主太空科技關鍵里程碑

國科會表示，福衛八號星系是「太空三期計畫」的核心任務之一，標誌著台灣邁向太空產業自主化的重要階段。從福衛五號、七號的單顆衛星架構，到福衛八號的星系化部署，代表台灣已有能力規劃與管理複雜的多衛星系統，也為未來與國際衛星合作與商業應用奠定基礎。

未來，國科會與國家太空中心將持續推動太空技術在資料分析、AI地圖解譯、商業遙測服務等面向的轉譯應用，促進台灣太空科技與產業發展接軌，朝打造「亞太區域太空技術與資料應用樞紐」邁進。

齊柏林衛星今（29）日清晨順利升空入軌，並於上午10時42分首度通過台灣上空完成12分鐘通聯，確認姿態、電力與衛星電腦運作正常。行政院長卓榮泰表示，福衛八號星系將逐年發射8顆衛星，實現星系化遙測，延續齊柏林導演守護土地的精神。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

更多三立新聞網報導

櫃買親自帶隊鍍金！「8」檔就戰鬥位置！

台股單週暴漲逾千點！大盤週線四連紅 「油電燃氣」成唯一敗將

塑化巨人AI附身！南亞攜手日東紡 靠「玻纖布」搶佔稀缺材料供應鏈

填息王發威！00918豪發0.565元 股民嗨翻：簡直是送錢題

