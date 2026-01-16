快訊／龔明鑫讚關稅15% 預告美「這產業」進台灣

財經中心／廖珪如報導

經濟部長龔明鑫說明台美關稅談到15%不疊加，且232條款豁免後，兩國合作願景。（圖／三立新聞網）

針對我國關稅談判公布關稅15%且不疊加，此為美國逆差國中最低的稅率。二是美國未來若課徵232條款關稅時，美方承諾將給台灣「最優惠待遇」兩個最重要成果。經濟部長龔明鑫今（16）日說明，自己念茲在茲，就是中小微企業和傳統產業面對這樣困局如何協助，關稅15%堪稱「撥雲見日、破繭而出」，因為過去和台美沒有FTA，在關稅上較為弱勢，此次談定，我們和日、韓都齊平了（過去他們有FTA多項0關稅），那這個談判結果就拉平了。過去工具機被課40%，韓國0關稅，但是現在透過談判，我們和韓國立足點平等。

豁免 232 條款不確定性：穩定傳產與高科技業者的營運信心

傳產業者曾經向龔明鑫說只要立足點平等，傳產業就不怕。這是傳產部分，原本無論傳產和高科技業者，都有懸在頭上的劍，因為本來ICT出口是0關稅，但卻面臨232條款調查，心情也是浮動，但現在是抵定下來，豁免且零關稅。台灣出口到美國多數都是ICT產業，ICT對台灣出口、競爭力都重要，現在看起來已經底定，在美國市場方面，傳產及ICT將來都取得了傳產及ICT希望的條件，更好的經營美國市場。

半導體產能戰略布局：2036 年台美 80:20 的全球分工新結構

此外，投資部分，龔明鑫說，若扣除AI server和能源，主要是半導體投資，經濟部估算，五奈米以下先進製程半導體2030年台美產能85:15，2036年80:20，以目前規劃，台灣仍然是最重要的半導體生產國，美國是最重要的應用國，兩國形成戰略性夥伴關係。

雙向投資深化生態鏈：彌補記憶體與材料設備缺口實現雙贏

雙向投資部分，龔明鑫分析，美企加強對台投資五大信賴產業、生技產業，這都是台灣積極發展產業，除了半導體、AI還有軍工產業，這樣雙向投資，可以完整半導體生態鏈，因為台灣在先進代工生產是全球第一，但我們缺記憶體、材料、設備，（記憶體由韓國領先、特化由日本領先局面）這美國非常強，台灣可以藉此雙向投資機會，把半導體記憶體部分彌補起來，還有許多材料跟設備可以建立起來，這對兩國都是雙贏發展趨勢，其他還有無人機、機器人、將來量子科技都需要台美合作，再佈局下一世代高科技發展。

事實上，龔明鑫在去年9月1日就跟國人報告過，除了持續努力水、電供應，也跟各位報告過中小企業升級轉型、五大信賴產業發展，就是經濟部業務，配合台美談判，剛好很契合。

