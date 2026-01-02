快訊／0056新年除息公告 「這天」入帳

財經中心／廖珪如報導

堪稱國民ETF主要存股標的0056今年除息日出爐。（示意圖／PIXABAY）

元大高股息(0056)今年第一季配息公告，未來將在1月20日第二階段公告確定配息金額，1月22日除息，想參與配息的投資人，最晚在1月21日前買進並持有，配息發放日則在2月11日。元大高股息（0056）ETF今公告配息0.866元，連3次配息金額相同，以今日收盤價37.01元估算，年化配息率為9.35%，配息預估153萬股民受益。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

財政部發錢了 領取辦法一次看！

開年迎台積電法說行情 提「錢」卡位10檔

台積電二奈米量產！ 製程受惠11檔

一文搞懂／旺到2026年 CPO9檔紅什麼？

