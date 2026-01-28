「快訊」00991A規模衝破200億：掛牌剛滿月規模倍增 今年來漲13.75%同步稱王





▲圖說：2026/1/28。（圖／CMoney提供）

護國神山台積電持續發威，台股大盤指數創新高並帶動台股主動式ETF表現亮眼，繼00981A及00982A總市值規模超過200億元，00991A也在1月28日躋身200億俱樂部，而且從去（2025）年12月18日掛牌上市迄今，只歷經28個交易日，成為規模最速破200億元的台股主動式ETF。

00991A募集期3日共募得逾百億元資金，掛牌後隨著台股一路上攻，績效也跟著水漲船高，根據CMoney截至1月28日資料顯示，其收盤價已來到11.91元，今年來漲幅13.75%位居台股主動式ETF之冠，其次00985A今年以來也有上漲13.35%的亮麗表現，而00992A、00984A也都有逾10%的漲勢。

00981A於去年7月掛牌以來，總市值歷經32個交易日來到200億元以上，如今並成為規模最大的台股主動式ETF，總市值達538.9億元，00982A則是在去年5月上市後，歷經116個交易日後規模突破200億元，相形之下00991A只歷經28個交易日躋身200億元俱樂部，投資專家認為主要原因還是在於經理人主動選股邏輯投資人高度認同，且表現在績效確實亮眼。

近來台股走勢強強滾，台股主動式ETF在彈性選股的優勢下，除了布局護國神山台積電之外，並靈活布局AI、記憶體、PCB、載版等族群，各檔台股主動式ETF的表現互有領先。以00991A為例，除了布局約2成的台積電，並聚焦群聯、南亞科、金居等主流股，而00985A則同樣布局約2成的台積電，並布局載板、PCB等市場認同的類股。

值得留意的是，00991A不只規模成長及績效表現不俗，其投資者的布局氣勢也相對霸氣，根據台灣集保結算所最新資料統計，其投資人持有百張以上佔集保比率達41.62%，同樣位居10檔台股主動式ETF之冠；而規模最大、逾500億的00981A，其百張以上佔集保比率也有4成以上。

從集保比率來看，持有百張以上的投資人達四成以上，一方面顯示其投資人的財力相對雄厚，另一方面也可解讀為投資者的信心相對充足，由此可見00981A及00991A受青睞的狀況。

▼圖說：台灣集保結算所，2026/1/23。（圖／CMoney提供）

