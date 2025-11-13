快訊》09：22宜蘭規模4.5地震 最大震度宜蘭、新北3級
今天上午9點22分宜蘭發生規模4.5有感地震，北台灣明顯搖晃，最大震度在宜蘭、新北3級。
根據中央氣象署地震報告，這起地震震央位於宜蘭縣員山鄉，地震深度50.1公里，各地最大震度：宜蘭、新北3級，台北、桃園、新竹2級，基隆、花蓮、苗栗、台中、南投1級。
