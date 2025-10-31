1屍2命！台中30歲孕婦氣喘發作「外出求救被反鎖」…送醫不治
記者吳泊萱／台中報導
台中西屯區一處出租套房驚傳憾事，今日（31日）上午10時許，一名懷孕約2個月的30多歲孕婦，獨自在家時疑似氣喘發作、喘不過氣，孕婦外出求救不慎被反鎖門外。警消獲報到場時，房東已將房門打開，並將孕婦攙扶進屋休息，但孕婦躺在床上已無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，目前全案已報請檢察官相驗釐清。
台中市消防局31日上午10時38分接獲報案，一名懷孕約2個月的孕婦因氣喘發作，外出求救，結果不慎被反鎖門外，由於情況十分危急，消防隊立即派遣3車7人到場救援。消防隊員抵達時，房東已到場開門，並攙扶孕婦躺回床上休息，但孕婦已無生命跡象，經送往中國附醫搶救宣告不治。
據了解，該孕婦在文心路三段一處大樓承租套房居住，目前警方已聯絡家屬，全案報請檢察官相驗，確切死因仍有待調查釐清。
更多三立新聞網報導
套房火警驚見「恐怖垃圾山」！租客疑廁所抽菸點燃衛生紙…超噁畫面曝光
台中「廚餘海」又出包？議員揭包商連夜載土石遭退貨…鄭照新：絕對合規
彰化永靖鄉帆布倉庫大火！「恐怖黑煙」竄天際…鄉公所急喊關門窗
台中人口逆勢成長！鹿陽國小新校啟用…家長會長就任盼打造海線教育亮點
其他人也在看
何如芸19歲帥兒深邃神顏像「混血王子」！網驚：這基因太強了！
何如芸透露，兒子從未在她的社群露過正臉，這次是他親口點頭才「首度解禁」。她笑說，兒子問她「妳覺得我比較像誰？」時，她毫不猶豫回答：「當然是我！」母子之間的幽默互動，也讓粉絲直呼超可愛。其實，何如芸過去就曾坦言，自己在社群上總是多寫小兒子、少提大兒子，原因...styletc ・ 1 天前
流水席「1霸氣美食」上桌！賓客當場愣了 南部人秒懂：阿嬤都會搶
流水席「辦桌」上總會出現意想不到的澎湃菜色，是許多人難忘的回憶。一名網友近來就分享，流水席到了尾聲，看到服務生把整桶冰淇淋推出來，他原以為是一桌一桶，沒想到竟然每個人都可以分到一桶，覺得相當驚奇。文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
台灣「護理女神」出國拍攝驚傳身亡 好友雪碧淚崩發文：來生再當朋友
擁有火辣身材的知名網紅謝侑芯，由於曾經擔任過護理師，被封為「護理系女神」，IG粉絲更是突破53萬人。未料近日年僅31歲的她竟傳出噩耗，出國工作時不幸猝逝，好友雪碧（本名方祺媛）也在社群上證實，淚崩喊話「來生再當朋友」。中時新聞網 ・ 17 小時前
台東 哈利波特荒廢城堡 1900萬求售
台東綠色隧道旁，一棟外觀宛如「哈利波特奇幻風」的城堡造型房屋，施工多年仍未完工，灰白外牆、裸露鋼骨與雜草攀附，成為當地居民與遊客注目焦點。原屋主兒子廖先生表示，父親當年打算自建養老，因父親辭世，加上貸款沉重，盼以1900萬元價格求售。中時新聞網 ・ 16 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 3 小時前
老翁攀登叢雲山失聯13天！家屬焦急祭重金50萬找人 今溪畔尋獲遺體
本月19日，新北市三峽一名79歲楊姓老翁，搭火車至宜蘭龜山車站後，由梗枋古道入山、獨攀登叢雲山，未料卻就此失聯，家屬焦急通報協尋，更發文懸賞50萬找人，但仍遲遲沒有消息，楊翁失聯至今已13天，宜蘭縣、新北市消防局以及許多搜救單位，會同聯手搜索多日，於今（31日）在溪畔找到老翁遺體，將搬運下山後，由警方報請檢察官相驗釐清死因。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
婚事還沒結成 玉山金市值跌出台股前20強 一周蒸發485億元高過聘金
擁有近60萬股東的玉山金（2891）與三商壽（2867）婚事還沒成？未公告重訊惹議，昨天2家又雙雙於深夜公告，但今天玉山金股價仍慘跌到29.65元，30元大關失守，短短不到一周市值蒸發485億元還高過「聘金」，正式被緯創（3231）超車，擠出台股市值前20大榜單。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
已懷孕2個月！台中孕婦氣喘求救卻遭反鎖門外 無生命跡象搶救中
據了解，台中市消防局在31日上午10時38分接獲報案，這名孕婦求救時不慎被反鎖在門外，因此緊急派出黎明分隊與專責救護隊共3車7人前往，待救護人員抵達時，房東已到場開門，並將孕婦扶到床上休息，但孕婦已無生命跡象，經過初步救治後，送往中國附醫急救，目前警方尚在釐清案...CTWANT ・ 8 小時前
【本日焦點】最後一刻緊抱她⋯丈夫證實坣娜癌逝／安德魯「王子頭銜」遭拔除 逐出王室府邸／「15天就是450萬的開銷」豬農心慌
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1. 坣娜肺腺癌病逝 丈夫證實噩耗 2.安德魯「王子頭銜」遭拔除 逐出王室府邸 3.「15天就是450萬的開銷」豬農心慌 4.稱普丁不是獨裁者掀議論 鄭麗文發聲 5.疑氣喘發作求救被反鎖門外 一屍兩命Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
港式台妹》約會AA還是男生買單？台灣vs日本男女大不同！
當日本男生遇上台灣文化，AA制、剝蝦、男女生竟然都不一樣！？《港式台妹》香港人花丸，這次邀請在台灣生活的日本人大志 @taishi_official.jp 一起聊聊日本大阪女生有多主動呢？台灣人到底多直接呢？從「丟垃圾也要化妝」到「幫女生剝蝦是失禮？」笑點滿滿又超文化衝擊！太報 ・ 1 天前
難道是貧窮限制想像？日月潭飯店一晚飆破4.7萬 網驚：這是含機票嗎
該名網友表示，在查詢本週末日月潭旅宿時，看到一間知名飯店即便享有8.9折優惠，仍需新台幣4萬7576元，讓他忍不住發問：「這價格是有含來回機票嗎？」這則貼文隨即引起廣大迴響，吸引超過2.2萬人按讚，留言破千，成為網友熱議焦點。類似情況不只發生在日月潭。根據訂房網站資...CTWANT ・ 1 天前
坣娜離世「死因為肺腺癌」丈夫證實：最後時光24小時相伴⋯我緊抱著她直到她平靜離開
坣娜日前驚傳離世，31日她的老公薛智偉透過猶台⽂化交流協會發出聲明，證實坣娜在10月14日下午因肺腺癌離開，在48小時內就完成土葬，10月16日安葬於金寶山的家族猶太聖殿。薛智偉表示坣娜一生低調，不願張揚，特別交代不要公開發喪，以免打擾他人，發這個聲明是為了向「關⼼她的朋友、⽀持者與社會各界表達感謝，也讓⼤家知道，她是⼀位真正擁有⾼尚靈魂與非凡智慧的⼈。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
非洲豬瘟最新疫情 農業部：基因定序與中國、越南重組株相似逾99%
台中爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心31日下午3時30分召開記者會，農業部公布基因定序結果，確認病毒為重組株，與中國、越南重組株相似度分別高達99.95%及99.92%，但無法確認來源。農業部林業及自然保育署也指出，廚餘掩埋場因多露天暴露，已提供相關指引，要求各縣市針對廚餘掩埋場加裝阻隔設施，防止野豬接觸。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
查爾斯國王撤銷胞弟安德魯王子頭銜 20年住免費、30房間皇家莊園將收回
白金漢宮10月30日宣布，英王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）已決定撤銷胞弟安德魯的王子頭銜、收回住所，亦即位於「溫莎大公園」（Windsor Great Park）的皇家莊園（Royal Lodge），此舉與安德魯捲入已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞相關。 王室聲明指出，安德魯一切稱謂、頭銜、榮譽將撤銷，未來會以安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名，並搬至私人住所，「儘管他持續否認相關指控，但這些處置為必要之舉」，並表達英王夫婦對受害者與倖存者的關切之情。 現年65歲的安德魯是已故女王伊莉莎白二世的次子，曾是英俊瀟灑的海軍軍官，1980年代還曾在戰區服役，但因私人醜聞纏身近年逐步消失在公眾視野。 查爾斯三世目前還在接受癌症治療，此決定獲威廉王儲等王室成員支持。而安德魯長年居住的皇家莊園，是一處擁有30個房間的豪宅，據《泰晤士報》報導，安德魯20年來從未支付租金，但入住時有出資750萬英鎊（約新台幣3.1億元）進行翻修。Yahoo奇摩（國際通） ・ 7 小時前
桃園客運司機毆打學生 桃檢偵結起訴建請從重量刑
已遭解職的桃園客運41歲劉姓司機日前與乘客黃姓高中生發生口角、肢體衝突，將黃姓高中生打到流鼻血，遭警方移送法辦。桃園地檢署今天表示，劉男嚴重影響公共安全，造成民眾恐慌，已於29日偵結以傷害罪起訴，並請法院予以從重量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
獨家》弒母兇手成繼母！他曝父親「新一家三口」來婚禮：很難冷靜
《我們六個》近期在Netflix上映，掀起高度討論，41年前的真實社會事件「李月桂案」也再度成為焦點。劇中原型人物之一的林作逸，就是當年的被害者家屬，身為老師的他，一度和哥哥背負「棄養父親」的罵名。他向《中時新聞網》透露，當年妹妹結婚，還在世的父親曾帶著小三、同父異母的弟弟出席婚禮；父親驟逝後，頭七期間「還有回來探望他家」，為此忍不住坦言「有多恨、就有多愛」的複雜心情，這些不堪的往事都成為他刻骨銘心的痛。中時新聞網 ・ 1 天前
台中孕婦疑氣喘發作昏迷 送醫搶救不治
（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市1名懷孕約2個月孕婦今天疑氣喘發作昏迷，消防局獲報協助送醫，但經急救後仍宣告不治。警方表示，正釐清相關過程。中央社 ・ 4 小時前
南市長最新民調出爐！陳亭妃、林俊憲支持度都領先謝龍介 差距曝光
2026年台南市長選戰，民進黨由立委陳亭妃與林俊憲兩強爭取提名，國民黨原先僅有立委謝龍介表態，不過前立委陳以信也有意參選。根據《鋒燦傳媒》公布的最新民調結果顯示，陳亭妃與林俊憲的支持度皆領先謝龍介，但林俊憲與謝龍介的差距僅約5%，落在誤差範圍內。三立新聞網 setn.com ・ 22 分鐘前