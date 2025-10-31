1屍2命！台中30歲孕婦氣喘發作「外出求救被反鎖」…送醫不治

記者吳泊萱／台中報導

台中西屯區一處出租套房驚傳憾事，今日（31日）上午10時許，一名懷孕約2個月的30多歲孕婦，獨自在家時疑似氣喘發作、喘不過氣，孕婦外出求救不慎被反鎖門外。警消獲報到場時，房東已將房門打開，並將孕婦攙扶進屋休息，但孕婦躺在床上已無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，目前全案已報請檢察官相驗釐清。

台中市消防局31日上午10時38分接獲報案，一名懷孕約2個月的孕婦因氣喘發作，外出求救，結果不慎被反鎖門外，由於情況十分危急，消防隊立即派遣3車7人到場救援。消防隊員抵達時，房東已到場開門，並攙扶孕婦躺回床上休息，但孕婦已無生命跡象，經送往中國附醫搶救宣告不治。

據了解，該孕婦在文心路三段一處大樓承租套房居住，目前警方已聯絡家屬，全案報請檢察官相驗，確切死因仍有待調查釐清。



