快訊／1月出口657.7億美元 再創歷年單月新高！

財政部今（9）日公布1月出口為657.7億美元，再創歷年單月新高，表現優於預期，年增69.9%，為連續27個月正成長，也是歷年第2長的正成長周期。

財政部之前按季節性統計預估， 1月出口約581億美元至604億美元之間，表現也會相當不錯，由於今年春節落點與去年不同，年增率更高達50%至56%；最後表現遠優於預期。

1月進口468.7億美元，為歷年單月次高，年增63.6%，但若按新台幣計算，年增率只56.9%。

財政部表示，由於人工智慧(AI)、高效能運算及雲端服務等應用商機維持強勁，加上去年同期適逢春節長假，工作天數較少，1 月出口較上年同月增270.6億美元，年增幅高達69.9%。

主要出口貨品不乏出口值創新高者，其中，資通與視聽產品出口 287.1 億美元，創歷年單月新高，年增1.3倍。

電子零組件出口223.6億美元，也是創歷年單月新高，年增59.8%；其中，積體電路年增80億美元，年增61.3%。

主要出口市場方面，1月對東協、歐洲出口創新高，對美國為單月第3高。

對美國出口 212.8 億美元，較上年同月增128.3億美元，年增1.5 倍，其中以資通與視聽產品增127億美元、增2.7倍最多，其次為機械增1.6 億美元，年增幅33%。

對東協出口134億美元，年增61.8%，主要出口增加來自資通與視聽產品。

對歐洲出口53.5 億美元，年增1.1 倍)，主要增加也是來自資通與視聽產品增19.4 億美元(+2.4 倍)、電子零組件增 3.9 億美元(+1.6 倍)。

