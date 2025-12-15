快訊／1縣市低溫特報「明早跌破10度」！強風狂吹5縣市

記者蔣季容／台北報導

明（16）日新竹縣上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。（示意圖／資料照）

好冷！中央氣象署今（15）日10時21分發布低溫特報，指出輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。明（16）日新竹縣上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

黃色燈號（平地最低氣溫10°C以下）：新竹縣

此外，中央氣象署也於今日 10時24分發布強風特報指出，東北風偏強，15日上午至16日下午新北市、桃園市、屏東縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，影響時間為15日上午至16日下午。

黃色燈號（平均風6級以上或陣風8級以上）：新北市、桃園市、屏東縣、台東縣、澎湖縣

