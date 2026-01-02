快訊／10萬元錯過就沒了！勞保紓困貸款最後一天 土銀今全台加班到5點

財經中心／李宜樺報導

勞保紓困貸款今天截止申請，土地銀行全台分行特別加班至下午5點，應付臨櫃申請人潮。土地銀行提醒，線上申請截止時間為今晚23時59分，民眾務必提前完成送件，避免系統壅塞。（圖／資料照）

勞保紓困 今截止日



勞保紓困貸款今（2）日截止申請，年關前最後一天，臨櫃與線上申請量明顯增加。為因應最後期限前的申請需求，土地銀行宣布全台分行特別加班，營業時間延長至下午5點，協助勞工在期限內完成送件。

土銀加班收件 到下午5點



土地銀行表示，今天臨櫃案件較平日增加，因此啟動加班機制因應。只要在今日營業時間內完成臨櫃申請，即符合本次勞保紓困貸款申請資格，銀行也已調整人力支援櫃檯作業。

廣告 廣告

網路申請今晚23時59分止



除臨櫃辦理外，勞保紓困貸款也開放線上申請至今晚23時59分。土地銀行提醒，最後一天系統使用量較高，民眾務必提早完成資料上傳與簽署流程，避免因網速或系統問題影響申請結果。

郵寄申請看郵戳日期



無法臨櫃或線上申請的勞工，也可採郵寄方式辦理，只要在今日完成寄件，並以郵戳日期為準，即視為在期限內提出申請。

紓困10萬協助年關周轉



本次勞保紓困貸款每人最高可申貸10萬元，利率為2.165%，並提供前6個月僅繳利息、不還本金的緩衝期。勞動部提醒，符合勞保年資滿15年、無欠繳保費與滯納金，且確有生活困難者，應把握今天最後期限申請，避免錯失權益。

申貸須同時符合4項條件



依公告規定，申貸者須同時符合以下條件：

確實有生活困難，需紓困協助

勞保年資滿15年（截至115年1月2日）

無欠繳勞保費及滯納金

未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸但已全數清償本息

不過，若已請領老年給付、終身失能給付或保險補償金者，則不符申請資格。

勞保局指出，本次紓困貸款由土地銀行全面導入e化作業系統，民眾可透過手機或電腦完成申請、簽約與對保流程，即使在假日也能操作，不受時間限制。若不便使用線上服務，也可前往全台土地銀行各分行臨櫃辦理，或採郵寄方式申請。

勞保局也提醒，紓困貸款雖能減輕短期經濟壓力，仍應按時還款，避免未來申請勞保各項給付時遭扣減，影響自身權益。若有相關疑問，可洽詢土地銀行客服。

更多三立新聞網報導

開盤／2026台股第一個交易日喜噴2萬9！漲逾百點 台積電衝1565元再創高

獨家／吳嘉隆點名別碰黃金了 改抱這檔！台股上看4萬不是夢策略1次看

股民平均賺150萬是假象？台股封關暴衝 沒買台積電多數人其實只賺這些

2026稅務行事曆／時間表出爐 繳稅關鍵日一次掌握！錯過一天恐多繳一筆

