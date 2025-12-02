快訊／10:01宜蘭規模4.3地震 最大震度3級

（圖／資料照）

根據中央氣象署地震測報中心資料，今（2）日上午10時01分，宜蘭近海發生一起有感地震，地震規模為芮氏4.3，震央位於北緯24.43度、東經121.86度，即在宜蘭縣政府南南東方約34.4公里的海域，地震深度為11.7公里，屬於極淺層地震，最大震度為3級。

此次地震由於震源淺，造成多地明顯搖晃。宜蘭縣地區的最大震度為3級，南澳、蘇澳、牛鬥震度皆達3級，冬山與大同2級，內城、宜蘭市、龜山島、頭城及南山震度為1級。鄰近的花蓮縣地區也測得最大震度3級。

此外，北部及中部多地亦有感受到地震搖晃：桃園市、新北市、台北市與新竹縣最大震度為2級；新竹市、台中市與南投縣則測得1級震度。

