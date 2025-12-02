EBC東森新聞

快訊／10：01東北地區發生發生有感地震

責任編輯 賴彥琪
今日上午發生地震。（圖／東森新聞）
今日上午發生地震。（圖／東森新聞）


今（2）日上午10時01分東北地區發生發生有感地震，根據氣象署資料指出，芮氏規模為4.3，地震深度11.7公里，震央位於宜蘭縣近海，北緯24.43度、東經121.86度，最大震度3級。

各地震度級

宜蘭縣地區最大震度 3級
花蓮縣地區最大震度 3級
桃園市地區最大震度 2級
臺北市地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
新竹市地區最大震度 1級

廣告
地震報告。（圖／氣象署）
地震報告。（圖／氣象署）

更多東森新聞報導
春水堂拿錯容器「害3客喝清潔液」！勒令停業移送法辦
入住這飯店房卡秒變「好市多入場證」 8.3萬人讚爆：太實用
30年老屋補助來了！每戶最高30萬、每棟最高960萬

其他人也在看

0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」

0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」

0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」

EBC東森新聞 ・ 14 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天

這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天

生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。

民視 ・ 16 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」　3地區小心

本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」　3地區小心

外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
強冷空氣要來了！明降溫越晚越冷　北台連2天急凍12度

強冷空氣要來了！明降溫越晚越冷　北台連2天急凍12度

今天(2日)環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨。氣象專家吳德榮指出，明(3日)起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度。

中天新聞網 ・ 3 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝

連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝

連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝

EBC東森新聞 ・ 1 天前
冷空氣「一路凍到下周末」　北部低溫恐剩12°C

冷空氣「一路凍到下周末」　北部低溫恐剩12°C

【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。

壹蘋新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾

強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（1）日全台降溫有感，各地天氣呈現陰冷狀態，對此，氣象專家林得恩提醒，下波強冷空氣「先濕後乾」，預計週三白天就會到...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣這天殺到！北台連3天急轉濕冷「低溫暴跌剩12度」　回暖時間曝

強冷空氣這天殺到！北台連3天急轉濕冷「低溫暴跌剩12度」　回暖時間曝

中央氣象署指出，今（1）日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週轉濕冷！雨連下7天　「最冷時段曝」恐急凍12度

下週轉濕冷！雨連下7天　「最冷時段曝」恐急凍12度

降溫要來了！今（30）日中央氣象署指出，明日（12月1日）桃園以北、東半部有些許雨勢，但氣溫舒適；下週二（12月2日）晚起東北季風增強，雖然未達冷氣團等級，但這波冷空氣的降溫、水氣仍值得注意，北部低溫可能掉到16度、降雨範圍也擴大；下週四（12月4日）雨區縮小，但東半部還是有雨，各地低溫仍在。預計到週末（12月6日到7日）東北季風減弱才會回溫，但東半部、基隆北海岸的水氣不減。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾　本週天氣一圖秒懂

強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾　本週天氣一圖秒懂

【高沛生／綜合報導】本週冷空氣再度南下，台灣天氣將呈現「先濕、後乾」的明顯轉折。氣象專家提醒，週三深夜至週四清晨是此波最冷時段，北台灣最低溫恐下探 12°C，北部與宜蘭冷意明顯。迎風面仍有局部短暫雨，提醒民眾提前調整衣物，留意日夜溫差加大。

壹蘋新聞網 ・ 14 小時前
把握好天氣！氣象專家：11/3東北季風增強　下探12度

把握好天氣！氣象專家：11/3東北季風增強　下探12度

今（1）日白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。氣象專家吳德榮指出，3日起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度。

中天新聞網 ・ 1 天前
下週全台大降溫！東北季風南下　氣象署曝「這天」全台轉涼

下週全台大降溫！東北季風南下　氣象署曝「這天」全台轉涼

即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導下週全台大降溫！中央氣象署預報員曾昭誠表示，台灣今（30）日溫暖舒適的天氣預計會維持到下週二（12/2）白天；下週二（12/2）晚上會有另一波東北季風南下，屆時全台的天氣將會轉涼，並將持續影響到下週五（12/5）；直到下週六、日（12/6、12/7）時，東北季風才會再次減弱，並回到偏溫暖、舒適天氣。

民視 ・ 1 天前
上午全台有雨 強冷空氣「這天」報到下探12度

上午全台有雨 強冷空氣「這天」報到下探12度

進入12月，本週天氣「先濕、後乾」，下一波東北季風預估於週二（12/2）晚間增強，北台灣氣溫將一路下降，且會伴隨雨勢。氣象專家預估，12/3（週三）晚間至12/4（週四）清晨將是此波降溫最為顯著的時段

台視新聞網 ・ 1 天前
今晚變天！東北季風將增強　北、東部降溫有雨

今晚變天！東北季風將增強　北、東部降溫有雨

即時中心／林耿郁報導今（2）天環境偏東北風，迎風面桃園以北、宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。

民視 ・ 2 小時前
淡水人停水3天！侯友宜喊恢復八成慘遭洗版

淡水人停水3天！侯友宜喊恢復八成慘遭洗版

[NOWnews今日新聞]新北市淡水區部分區域因淡北道路施工挖破管線而自11月28日中午起暫停供水，原公告恢復供水時間卻一延再延。即使台灣自來水公司表示，已在昨（30）日下午5點恢復供水，實際上崁頂里...

今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
好天氣只剩一天！今晚變天　北台灣將迎濕冷雨勢

好天氣只剩一天！今晚變天　北台灣將迎濕冷雨勢

（生活中心／綜合報導）中央氣象署指出，今（30）日全台各地雲量明顯增多，受水氣略增影響，基隆北海岸、花東及恆春 […]

引新聞 ・ 1 天前
今越晚越冷！入冬第1波冷空氣襲　低溫探14°度2時段最凍、高山有望飄雪

今越晚越冷！入冬第1波冷空氣襲　低溫探14°度2時段最凍、高山有望飄雪

中央氣象署指出，今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢；在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
又要變天！專家揭「這2天」防雨彈…回暖時間曝光

又要變天！專家揭「這2天」防雨彈…回暖時間曝光

生活中心／于士宸報導本週天氣仍受東北季風影響，中央氣象署指出，今日（1）桃園以北、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起各地將轉為多雲到晴的天氣。對此，民視氣象主播林嘉愷預測未來一週天氣型態，指出「這2天」隨著東北季風增強，會有明顯降雨增加機率；「這3天」則氣溫下降，會有與上週差不多的強度，至於回暖時間則在週末。

民視 ・ 1 天前
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置

本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置

本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置

EBC東森新聞 ・ 49 分鐘前
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃　粉專曝「這天」才回暖

入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃　粉專曝「這天」才回暖

今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。

三立新聞網 setn.com ・ 13 分鐘前