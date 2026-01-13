快訊／11縣市低溫特報！恐跌破10度 一路凍到明天

生活中心／許智超報導

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，中央氣象署今（13）日晚間10時35分針對11縣市發布低溫特報，今晚至明上午台南以北及金門有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

【低溫區域】

黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣。

中央氣象署提醒，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

明日天氣部分，明清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度，其中北部及南投近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大。

天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。離島天氣：澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，11至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。

