快訊／11~12月發票中獎清冊曝光！ 僅花11元「租車費」中千萬
財經中心／王文承報導
財政部今（4）日下午正式公布114年11、12月期統一發票中獎清冊，目前確定開出17張特別獎（1000萬元）與20張特獎（200萬元），共37張高額中獎發票。其中一位民眾花費11元租借Gogoro share費用，就幸運抱回千萬大獎。
1. 中華電信股份有限公司 基隆營運處
店招：中華電信
地址：基隆市安樂區安樂路2段127號
消費項目：通話費
金額：173元
2. 好市多股份有限公司 內湖分公司
店招：COSTCO
地址：台北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號
消費項目：物品等
金額：5,913元
3. 全家便利商店股份有限公司 新北市第七二○分公司
店招：全家 FamilyMart
地址：新北市淡水區中山北路2段188巷16、16-1號
消費項目：食品
金額：49元
4. 樹林秀泰廣場股份有限公司
店招：SHOWTIME
-（銷售櫃位：春水堂人文茶館）
地址：新北市樹林區樹新路40-6號
消費項目：食品等
金額：500元
5. 優食台灣股份有限公司
店招：Uber Eats
地址：新北市林口區文化二路1段390號7樓
消費項目：外送費等
金額：6元
6. 睿能數位服務股份有限公司
店招：Gogoro
地址：桃園市龜山區頂湖路33號
消費項目：服務費
金額：11元
7. 統一超商股份有限公司 桃園市第八十九門市
店招：7-ELEVEN
地址：桃園市觀音區濱海路大潭段22-1號
消費項目：食品等
金額：49元
8. 統一超商股份有限公司 新竹市第一三五分公司
店招：7-ELEVEN
地址：新竹市東區慈濟路230號1樓
消費項目：食品
金額：59元
9. 全聯實業股份有限公司 台中大智分公司
店招：全聯福利中心
地址：台中市東區大智路350巷2號1樓
消費項目：食品等
金額：607元
10. 日泉茶行
店招：紅茶老爹
地址：台中市南區忠孝路154號1樓
消費項目：飲品
金額：55元
11. 統一超商股份有限公司 台中市第七四五分公司
店招：7-ELEVEN
地址：台中市南屯區精誠路500號
消費項目：食品
金額：23元
12. 全暘商行
店招：全暘生活用品五金百貨
地址：台南市新化區信義路141號
消費項目：飲品
金額：159元
13. 寶慶百貨有限公司
店招：小北百貨
地址：高雄市前金區中正四路118號
消費項目：食品
金額：45元
14. 遠東百貨股份有限公司 高雄分公司
店招：大遠百
-（銷售櫃位：AROSA COFFEE）
地址：高雄市苓雅區三多四路21號
消費項目：飲品
金額：111元
15. 全家便利商店股份有限公司 高雄西灣門市部
店招：全家 FamilyMart
地址：高雄市鼓山區蓮海路70號1樓
消費項目：食品等
金額：183元
16. 台灣中油股份有限公司 油品行銷事業部 高雄營業處建國二路加油站
店招：中油 CPC
地址：高雄市三民區建國二路66號
消費項目：汽油
金額：90元
17. 旺來昌實業股份有限公司 博愛店
店招：旺來昌
地址：高雄市左營區博愛三路466號
消費項目：物品
金額：99元
