快訊／12縣市低溫特報！跌破10度 一路冷到明上午

記者蔣季容／台北報導

12縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

外出記得保暖！中央氣象署今（11）日10時34分發布低溫特報，指出大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明（12）日上午新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。影響時間為11日晚上至12日上午。

黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣

氣象署表示，今日至明晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

明白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。明日基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，請注意。

