快訊／12縣市大雨特報！南投縣仁愛鄉12時起停班停課 避免非必要外出
受滯留鋒面及西南風影響，全台多地豪雨不斷，中央氣象署對12縣市發布大雨特報！南投縣仁愛鄉公所今日宣布12時起停班停課。
中央氣象署今（10日）12時10分發布大雨特報，滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，易有短延時強降雨，台東、恆春半島已有豪雨發生，今基隆北海岸、東半部、南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
南投縣仁愛鄉公所公布「停班停課」公告，宣布仁愛鄉自12時起停止上班、停止上課。目前山區降雨持續，部分路段可能有落石、倒木、坍方、道路濕滑及溪水暴漲等情形。請鄉親朋友提高警覺，注意天候變化，避免非必要外出，並隨時留意最新氣象、道路及防災資訊，做好各項防災準備，確保自身安全。
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