快訊／13票輾壓過關 何志強接掌國票證董座邱榮澄為新總經理 旺旺派主導時代結束

母公司國票金上午定調、子公司國票證下午拍板，國票證券董事長何志強人事一日內完成布局。圖／翻攝自國票金控

國票證券人事案今（28）日下午正式拍板。曾任國票證券副董事長多年，並擔任過太平洋證券董事長的何志強，在下午召開的國票證券董事及監察人會議中，被推舉為國票證券董事長候選人，並隨即完成表決程序。

據了解，國票證券董事會共15席董事，有14人出席投票，最終以壓倒性的13票同意通過，何志強順利取得董事長職位。相關人士指出，此一結果與母公司國票金控上午董事會已展現的決策態度一致，顯示官股與抗旺派（人旺）勢力已完成整合布局。

廣告 廣告

此外，董事會同時通過新任總經理由邱榮澄出任，象徵國票證券經營團隊同步換血。市場解讀，隨著董事長與總經理人事一次到位，國票證券治理與經營方向將正式翻頁。

隨著人事案底定，旺旺派（人旺）主導下的王祥文、張育綺時代，已正式告一段落，後續新團隊如何調整公司治理與營運策略，成為市場下一步觀察重點，當然此一布局也將牽動即將到來的下屆國票金控董事會改選。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／國票金董事會9票通過關鍵人事案 國票證董事長改選下午登場何志強呼聲高

獨家專訪／改選風暴山雨欲來 陳冠如：旺中派董監不過半國票金才有新氣象

獨家專訪／把職場申訴案拿來作清算異己武器 陳冠如：國票證四人幫誤導監理機關

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕