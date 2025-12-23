快訊／15：46花蓮規模4.8地震 最大震度3級
記者蔣季容／台北報導
地牛翻身！中央氣象署表示，今（23）日15時46分發生芮氏規模4.8地震，震央即在花蓮縣政府南方 23.2 公里 ，位於花蓮縣近海，地震深度36.8公里，最大震度3級。
各地震度：
花蓮縣地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 2級
台東縣地區最大震度 2級
台中市地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 1級
高雄市地區最大震度 1級
台南市地區最大震度 1級
