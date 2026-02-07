快訊／17天燒45萬！無償助花蓮災民「挖母屍」結果曝 吊車王：功成身退

記者羅欣怡／新竹報導

花蓮馬太鞍堰塞湖重創光復鄉，造成19人死亡5失蹤。住在佛祖街71歲張姓婦人至今家屬還沒尋獲遺體，「竹北吊車大王」胡漢龑心有所感，上個月出車無償協助家屬，但經過17天的搜尋仍無好消息，今（7日）和家屬討論後，任務暫時告一段落。

17天燒45萬！無償助花蓮災民「挖母屍」結果曝，吊車大王：功成身退。

17天來，胡漢龑的女婿在現場不論晴天或雨天，和家屬互相配合下，沿著溪流向下挖掘，深度挖到超過一層樓的高度，無奈，人力抵不過大自然的無情，即便從早上8點開始工作到晚上8、9點，莊家人仍然沒等到好消息。

「功成身退…」胡漢龑今表示，經過努力多天，還是沒有找到莊家失蹤的5名家人，在和家屬溝通後，挖掘任務暫時告一段落。胡漢龑指出，正當準備要撤離的時候，又順手幫附近一名拖鞋阿伯家，幫他做導水溝不要讓水流進家裡，「今天晚上就會把怪手運回來了，目前正在裝車中。」

據了解，胡漢龑這次派出的怪手是300型，一天租金是2萬2000元，再加上來回運費8萬多元，17天的費用約45萬元。

