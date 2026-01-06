快訊／17縣市低溫特報「下探10度↓」！一路冷到明天

記者柯美儀／台北報導

今（6）日晚間至週四（8日）受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，中央氣象署於16時32分發布低溫特報，提醒今日下午至明日晚上局部地區將有10度左右或以下氣溫發生的機率。

低溫特報縣市。（圖／氣象署）

＊橙色燈號2（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣

＊黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣

氣象署表示，今日強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降；各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

未來天氣方面，週三至週四強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部白天有陽光時感受溫暖，日夜溫差大。週五至週六強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫回升，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

氣象署指出，這段時間中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫最低可下探至9度，南部、花東及澎湖13至16度。週三、週四北部、宜蘭及澎湖、金門高溫落在15至18度，花東17至21度，中南部20至23度，馬祖11至13度；週五起高溫略微回升。

