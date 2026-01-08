快訊／17縣市低溫特報！「跌破10度」凍到明天

記者柯美儀／台北報導

今（8）日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低。氣象署於11時04分發布低溫特報，提醒今日上午至明日上午局部地區將有10度左右或以下氣溫發生的機率。

低溫特報縣市。（圖／氣象署）

＊黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣

氣象署表示，今日清晨中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區有10度以下低溫發生，白天氣溫方面，預測北部及宜蘭約14至15度，整日偏冷，中部及花東18至21度，南部約20至22度，中南部及花東白天亦偏涼。

廣告 廣告

降雨方面，氣象署指出，北部、東半部地區及中南部山區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，北部、花東地區、中南部山區及恆春半島亦有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

更多三立新聞網報導

冷氣團發威！阿里山「睽違8年」飄雪20分鐘 玉山變銀白世界

簡體字掰掰！湯姆熊4000機台「全面改繁體」 家長：可以多帶孩子去玩了

企業「最愛1學校」！大學品牌力Top10揭曉 成大奪冠軍

小心噴6000元！廚餘新制「3大類」禁止回收 丟錯可拒收

