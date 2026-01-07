快訊／17縣市低溫特報「跌破10度」！8級強風狂吹15地

記者柯美儀／台北報導

今、明（7、8日）受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署於10時38分發布低溫特報，提醒今日上午至明日晚上局部地區將有10度左右或以下氣溫發生的機率。

17縣市低溫特報。（圖／氣象署）

＊橙色燈號2（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣

＊黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣

此外，由於東北風偏強，氣象署也在10時32分發布陸上強風特報，影響時間從今上午至明晚，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

強風特報縣市。（圖／氣象署）

＊黃色燈號（平均風6級以上或陣風8級以上）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣

氣象署表示，今日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生；高溫方面，預測北部及宜蘭約13至15度，整日偏冷，中部及花蓮17至19度，南部及台東約19至21度；降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

